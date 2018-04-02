Ирландский боец Конор Макгрегор в сентябре 2018 года может провести бой с победителем поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Ирландский боец Конор Макгрегор в сентябре 2018 года может провести бой с победителем поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт."Конор не тот парень, которого я хочу использовать, как замену в последний момент перед поединком. Я хочу сделать с ним полноценный бой, чтобы у меня было достаточно времени на его раскрутку. Я думаю, Макгрегор вернется в сентябре, — заявил Уайт, которого цитирует ТАСС. — Возможно, он как раз проведет бой против одного из этих парней".