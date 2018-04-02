В программу Андрея Малахова Прямой эфир обратилась Мария Александрова. Она специально приехала в студию что бы расставить все точки над i. Девушка предполагает, что ее родители Александр Серов и Елена Стебенева.

В программу Андрея Малахова "Прямой эфир" обратилась МарияАлександрова. Она специально приехала в студию что бы расставить все точки над i. Девушка предполагает, что ее родители Александр Серови Елена Стебенева.История Марии в точности схожа с судьбой брошеннойдочери Серова. С рождения ей поставили диагноз "врожденный порок развитиякисти". Девочка воспитывалась в детдоме, куда ее сдали в младенчестве, тамже ей изменили возраст и дали фамилию по имени отца – Александрова.Предполагаемая мать Александровой – Елена Стебенева поклялась, что была жестоко обманута и не знала о том,что ее ребенок жив. Женщина утверждает, что Серов убедил ее в смерти дочери.Онаповедала, что музыкант попросил родить ему ребенка практически через две недели после знакомства. Однуон ее никуда не отпускал, если она ехала к маме, рядом всегда были водитель иохранник. Когда она сообщила о беременности, Александр очень обрадовался. Онбыл уверен, что родится мальчик. Роды были тяжелыми. Принявший ребенка врачсказал, чтобы Елене не показывали малыша. Елена, услышав это, закричала:"А что случилось?"Сестра Стебневой Ольга Малицкая рассказала свою версиюслучившегося. "Родилась девочка, в целом здоровая, но не было ручки. Александр находилсяна гастролях, Саша попросил, чтобы ее отпустили домой. На 5 день Саша настоялна отказе от ребенка", – рассказала Ольга. Также Малицкая поведала, что документы на отказ оформила сама Елена Стебенева. А когда они все уже были дома, Серову позвонили.Поговорив 30 секунд, он положил трубку и сказал, что девочка умерла.Гости в студии были уверены, что двадцатилетняя Елена оказаласьпод влиянием популярного певца, который не был готов к появлению в своейкрасивой жизни дочери-инвалида. Они убеждены, что такие непутевые родителидевушке не нужны. "Я хочу только правды…И, если я действительно дочь Серова. Я хочупознакомиться с сестрами", – пояснила свой основной мотив Мария.В конце программы сообщили результатыДНК-теста. Серов проходил исследование, когда он хотел установить родство сАлисой Аришиной. Его биологический материал был сохранен. "Тест ДНК на отцовство между предполагаемым отцом СеровымАлександром и предполагаемой дочерью Марией составляет 0%", – сообщила эксперт.По словам Александровой, она ничуть не расстроилась.Некоторые посчитали, что стоит провести ДНК-исследование между Марией и ЕленойСтебеневой. Ранее Серов высказывал версию: Елена могла нагулять ребенка.