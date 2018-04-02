В программу Андрея Малахова Прямой эфир обратилась Мария
Александрова. Она специально приехала в студию что бы расставить все точки над i. Девушка предполагает, что ее родители Александр Серов
и Елена Стебенева.
В программу Андрея Малахова "Прямой эфир" обратилась Мария
Александрова. Она специально приехала в студию что бы расставить все точки над i. Девушка предполагает, что ее родители Александр Серов
и Елена Стебенева.
История Марии в точности схожа с судьбой брошенной
дочери Серова. С рождения ей поставили диагноз "врожденный порок развития
кисти". Девочка воспитывалась в детдоме, куда ее сдали в младенчестве, там
же ей изменили возраст и дали фамилию по имени отца – Александрова.
Предполагаемая мать Александровой – Елена Стебенева поклялась, что была жестоко обманута и не знала о том,
что ее ребенок жив. Женщина утверждает, что Серов убедил ее в смерти дочери.
Она
поведала, что музыкант попросил родить ему ребенка практически через две недели после знакомства. Одну
он ее никуда не отпускал, если она ехала к маме, рядом всегда были водитель и
охранник. Когда она сообщила о беременности, Александр очень обрадовался. Он
был уверен, что родится мальчик. Роды были тяжелыми. Принявший ребенка врач
сказал, чтобы Елене не показывали малыша. Елена, услышав это, закричала:
"А что случилось?"
Сестра Стебневой Ольга Малицкая рассказала свою версию
случившегося. "Родилась девочка, в целом здоровая, но не было ручки. Александр находился
на гастролях, Саша попросил, чтобы ее отпустили домой. На 5 день Саша настоял
на отказе от ребенка", – рассказала Ольга. Также Малицкая поведала, что документы на отказ оформила сама Елена Стебенева. А когда они все уже были дома, Серову позвонили.
Поговорив 30 секунд, он положил трубку и сказал, что девочка умерла.
Гости в студии были уверены, что двадцатилетняя Елена оказалась
под влиянием популярного певца, который не был готов к появлению в своей
красивой жизни дочери-инвалида. Они убеждены, что такие непутевые родители
девушке не нужны. "Я хочу только правды…И, если я действительно дочь Серова. Я хочу
познакомиться с сестрами", – пояснила свой основной мотив Мария.
В конце программы сообщили результаты
ДНК-теста. Серов проходил исследование, когда он хотел установить родство с
Алисой Аришиной. Его биологический материал был сохранен. "Тест ДНК на отцовство между предполагаемым отцом Серовым
Александром и предполагаемой дочерью Марией составляет 0%", – сообщила эксперт.
По словам Александровой, она ничуть не расстроилась.
Некоторые посчитали, что стоит провести ДНК-исследование между Марией и Еленой
Стебеневой. Ранее Серов высказывал версию: Елена могла нагулять ребенка.