Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о личной жизни. Спортсменка призналась, занято ли ее сердце.

Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, фигуристка Алина Загитова ответила навопрос о личной жизни. Спортсменка призналась, занято ли ее сердце.У 15-летней чемпионки спросили, состоитли она в отношениях с парнем. Девушка ответила очень мудро."Нет. Дажене задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужнодумать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничегоболее", – цитирует фигуристкуМатериал дополняется