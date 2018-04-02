Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, фигуристка Алина Загитова ответила на
вопрос о личной жизни. Спортсменка призналась, занято ли ее сердце.
Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, фигуристка Алина Загитова ответила на
вопрос о личной жизни. Спортсменка призналась, занято ли ее сердце.
У 15-летней чемпионки спросили, состоит
ли она в отношениях с парнем. Девушка ответила очень мудро.
"Нет. Даже
не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно
думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего
более", – цитирует фигуристку
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