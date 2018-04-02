В Сети появилась хронология действий спасателей во время
пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Первый вызов на
службу 112 поступил в 16:00, но к горящему ТЦ пожарники прибыли спустя 15
минут, а тушить и вовсе начались лишь в 17:00.
В Сети появилась хронология действий спасателей во время
пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Первый вызов на
службу 112 поступил в 16:00, но к горящему ТЦ пожарники прибыли спустя 15
минут, а тушить и вовсе начались лишь в 17:00.
Восстановить картину происходящего чуть ли не поминутно
позволили записи с внешних видеокамер торгового центра. Люди из горящего здания
начали выходить с 16:01, сообщает телеграм-канал Mash.
Первая пожарная машина прибыла в 16:15, однако стояла на
месте четыре минуты, после чего уехала за здание. В 16:18 камеры зафиксировали
прибытие еще одного пожарного расчета. Машина также простаивает без действий на
протяжении нескольких минут, а затем уезжает.
Группа пожарных оказалась в уже вовсю полыхающем торговом
центре в 16:20. Спустя восемь минут прибывают еще три машины. Непосредственно
тушение пламени начинается лишь в 17:00 – спустя час после того, как на
дежурный пульт поступило первое сообщение. А еще через 29 минут спасатели впервые
поднимают кран, чтобы спасти запертых на крыше торгового центра людей.
И это при том, что ближайшая к "Зимней вишне"
пожарная часть находится на расстоянии чуть более двух километров от ТЦ. Это
4-6 минут дороги. "А теперь еще немного позорных цифр. Согласно справке о
проделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана ТЦ
передала СКР несколько иные данные. В качестве доказательства – мобильный
телефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня", – сообщает телеграм-канал.
Сам министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что извинился
перед родителями погибших детей. "Это страшная трагедия, она должна
послужить для нас всех уроком", – заявил Владимир Пучков.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека,
среди них 41 ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по
факту трагедии. Ведомство рассматривает несколько возможных версий, в том числе
поджог и короткое замыкание.
Обвиняемыми по делу проходят семь человек, в том числе
управляющая сгоревшим торговым центром Надежда Судденок, охранник Сергей
Антюшин, гендиректор компании – собственника здания Юлия Богданова. Все они
взяты под стражу до 25 мая.
По некоторым данным, Антюшин отключил систему оповещения о
пожаре. Богданова же была уведомлена о ненадлежащем уровне обеспечения пожарной
безопасности в здании и отвечала за ее соблюдение, однако не предприняла
необходимых мер для устранения неполадок.