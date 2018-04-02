В Сети появилась хронология действий спасателей во время пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Первый вызов на службу 112 поступил в 16:00, но к горящему ТЦ пожарники прибыли спустя 15 минут, а тушить и вовсе начались лишь в 17:00.

В Сети появилась хронология действий спасателей во времяпожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Первый вызов наслужбу 112 поступил в 16:00, но к горящему ТЦ пожарники прибыли спустя 15минут, а тушить и вовсе начались лишь в 17:00.Восстановить картину происходящего чуть ли не поминутнопозволили записи с внешних видеокамер торгового центра. Люди из горящего зданияначали выходить с 16:01, сообщает телеграм-канал Mash.Первая пожарная машина прибыла в 16:15, однако стояла наместе четыре минуты, после чего уехала за здание. В 16:18 камеры зафиксировалиприбытие еще одного пожарного расчета. Машина также простаивает без действий напротяжении нескольких минут, а затем уезжает.Группа пожарных оказалась в уже вовсю полыхающем торговомцентре в 16:20. Спустя восемь минут прибывают еще три машины. Непосредственнотушение пламени начинается лишь в 17:00 – спустя час после того, как надежурный пульт поступило первое сообщение. А еще через 29 минут спасатели впервыеподнимают кран, чтобы спасти запертых на крыше торгового центра людей.И это при том, что ближайшая к "Зимней вишне"пожарная часть находится на расстоянии чуть более двух километров от ТЦ. Это4-6 минут дороги. "А теперь еще немного позорных цифр. Согласно справке опроделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана ТЦпередала СКР несколько иные данные. В качестве доказательства – мобильныйтелефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня", – сообщает телеграм-канал.Сам министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что извинилсяперед родителями погибших детей. "Это страшная трагедия, она должнапослужить для нас всех уроком", – заявил Владимир Пучков.Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняявишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека,среди них 41 ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело пофакту трагедии. Ведомство рассматривает несколько возможных версий, в том числеподжог и короткое замыкание.Обвиняемыми по делу проходят семь человек, в том числеуправляющая сгоревшим торговым центром Надежда Судденок, охранник СергейАнтюшин, гендиректор компании – собственника здания Юлия Богданова. Все онивзяты под стражу до 25 мая.По некоторым данным, Антюшин отключил систему оповещения опожаре. Богданова же была уведомлена о ненадлежащем уровне обеспечения пожарнойбезопасности в здании и отвечала за ее соблюдение, однако не предприняланеобходимых мер для устранения неполадок.