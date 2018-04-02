Секс-символ и настоящая икона стиля своего времени Мэрилин Монро снова вернется в большое кино для экранизации своей биографии. Такая возможность представилась благодаря последним технологиям и инновациям в компьютерной графике, а также двойнику актрисы.

Секс-символ и настоящая икона стиля своего времени Мэрилин Монро снова вернется в большое кино для экранизации своей биографии. Такая возможность представилась благодаря последним технологиям и инновациям в компьютерной графике, а также "двойнику" актрисы.Ультрасовременные технологии и невероятная схожесть между Мэрилин Монро и артисткой Сази Кеннеди позволят легендарной диве снова появиться на экранах кинозалов, к радости поклонников. Кеннеди стала прототипом для разработки образа Мэрилин в новой картине о жизни иконы стиля, передает издание Daily Mail. На кинематографической студии в английском графстве Бакингемшир буквально отсканировали тело и лицо "двойника" актрисы для придания новой Мэрилин как можно больше схожести с оригиналом.Сообщается, что 41-летняя модель, невероятно сильно похожая на легендарную актрису, сыгравшую в фильме "В джазе только девушки", станет исполнительницей главной роли в новом биографическом фильме о насыщенной жизни знаковой блондинки. Кинолента была адаптирована и написана английским продюсером и сценаристом Крисом Онгаро.Более трех тысяч цифровых снимков тела и лица девушки, которая будет исполнять роль одной из самых значимых женских фигур прошлого столетия, было сделано для их дальнейшей обработки в специальной программе для 3D-моделирования. Сази снимали на 181 камеру, пока она стояла на специальной площадке, затем еще 60 профессиональных камер фиксировали малейшие мимические выражения лица, пока на теле девушки были нанесены специальные маркеры. Таким образом, профессионалы сделали точную схему микровыражений Сази, которая будет применяться для создания максимально реалистичной компьютерной графики.Напомним, что примерять на себя образ завидной красавицы Мэрилин Монро любят многие знаменитости. Эпатажная блондинка до сих пор осталась в сердцах многих как настоящий эталон красоты. Девушки пробуют на себе стиль и облик Мэрилин, чтобы почувствовать себя уточнено, грациозно и элегантно, как это делала и сама кинозвезда.