Вокруг президента США Дональда Трампа раскручивается
очередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белого
дома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман с
миллиардером длился 10 месяцев.
Вокруг президента США Дональда Трампа раскручивается
очередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белого
дома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман с
миллиардером длился 10 месяцев.
С будущим президентом США она познакомились в
особняке Playboy на съемках шоу The Celebrity Apprentice. После этого бизнесмен
стал оказывать модели знаки внимания, цитирует ее CNN. На встрече в
Лос-Анджелесе Трамп пригласил Макдугал в свое бунгало, где они занялись сексом.
После близости, по признанию модели, миллиардер попытался
заплатить ей. Это стало для нее шоком. "Я села в такси и плакала без
остановки на заднем сиденье", – призналась Макдугал. От денег она
отказалась, после чего Трамп назвал ее "особенной".
Во время отношений с бизнесменом она знала, что он уже
находится в браке с Меланьей Трамп. Сейчас же, заявила Макдугал, она признает
свои ошибки у просит у первой леди Соединенных Штатов прощения. О факте своей
связи с Трампом модель долго умалчивала, а в 2016 году подписала договор о
неразглашении информации в обмен на денежную компенсацию.
Напомним, в начале этого года о своих близких отношениях с
Дональдом Трампом рассказала порноактриса Сторми Дэниелс. По ее словам, она
встречалась с нынешним главой Белого дома с 2006 по 2010 годы. В то время
миллиардер уже был женат на Меланье Трамп. СМИ сообщали, что в 2016 году, в
преддверии президентских выборов, адвокаты политика заплатили актрисе 130 тысяч
долларов за молчание.
Многочисленные сексуальные скандалы, окружающие 45-го
президента США, не лучшим образом сказываются на его отношениях с супругой. Как
утверждают близкие к семье Трампа источники, Меланья хочет развестись с супругом. Ее сдерживает лишь общий ребенок – 12-летний Бэррон. Первая леди США считает,
что развод родителей тяжело скажется на мальчике.