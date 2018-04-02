Вокруг президента США Дональда Трампа раскручивается очередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белого дома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман с миллиардером длился 10 месяцев.

Вокруг президента США Дональда Трампа раскручиваетсяочередной секс-скандал. На этот раз о своих отношениях с нынешним главой Белогодома рассказа модель Playboy Карен Макдугал. По словам женщины, ее роман смиллиардером длился 10 месяцев.С будущим президентом США она познакомились вособняке Playboy на съемках шоу The Celebrity Apprentice. После этого бизнесменстал оказывать модели знаки внимания, цитирует ее CNN. На встрече вЛос-Анджелесе Трамп пригласил Макдугал в свое бунгало, где они занялись сексом.После близости, по признанию модели, миллиардер попыталсязаплатить ей. Это стало для нее шоком. "Я села в такси и плакала безостановки на заднем сиденье", – призналась Макдугал. От денег онаотказалась, после чего Трамп назвал ее "особенной".Во время отношений с бизнесменом она знала, что он уженаходится в браке с Меланьей Трамп. Сейчас же, заявила Макдугал, она признаетсвои ошибки у просит у первой леди Соединенных Штатов прощения. О факте своейсвязи с Трампом модель долго умалчивала, а в 2016 году подписала договор онеразглашении информации в обмен на денежную компенсацию.Напомним, в начале этого года о своих близких отношениях сДональдом Трампом рассказала порноактриса Сторми Дэниелс. По ее словам, онавстречалась с нынешним главой Белого дома с 2006 по 2010 годы. В то времямиллиардер уже был женат на Меланье Трамп. СМИ сообщали, что в 2016 году, впреддверии президентских выборов, адвокаты политика заплатили актрисе 130 тысячдолларов за молчание.Многочисленные сексуальные скандалы, окружающие 45-гопрезидента США, не лучшим образом сказываются на его отношениях с супругой. Какутверждают близкие к семье Трампа источники, Меланья хочет развестись с супругом. Ее сдерживает лишь общий ребенок – 12-летний Бэррон. Первая леди США считает,что развод родителей тяжело скажется на мальчике.