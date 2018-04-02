Золото растет, доллар падает, а эксперты прогнозируют глобальный спад мировой экономики. И все это — из-за торговой войны, которая разворачивается между США и Китаем.В ответ на протекционистский ультиматум Вашингтона Пекин повысил пошлины на 128 американских товаров.

Золото растет, доллар падает, а эксперты прогнозируют глобальный спад мировой экономики. И все это — из-за торговой войны, которая разворачивается между США и Китаем.В ответ на протекционистский ультиматум Вашингтона Пекин повысил пошлины на 128 американских товаров. Среди пострадавших — традиционные отрасли сельского хозяйства, где заняты сотни тысяч американцев. Но и такой удар западные СМИ называют "мягким", учитывая огромные возможности Китая. Часть из них Пекин уже продемонстрировал, закрыв свои границы для иностранного мусора.Яблоки раздора: американские фрукты на китайских прилавках рискуют стать золотыми. Тарифы на них вырастут на 15%, на свинину и вовсе на 25%. Потенциальный ущерб — более миллиарда долларов.Штаты были ведущим экспортером мяса в КНР. Торговую свинью при этом США подложили себе сами. Китай две недели уговаривал их "не открывать ящик Пандоры", "не рыть себе яму" — но Штаты ведут себя так, что даже у предельно дипломатичных китайцев уже нет слов."США создают отвратительный прецедент, так как тарифы на китайские товары открыто нарушают правила ВТО. Гнусное поведение США может вызвать цепную реакцию торгового протекционизма и бросить тень на возрожденную мировую экономику", — резко заявил Гао Фэн, официальный представитель министерства коммерции КНР.Возможный ущерб Китая США оценили в 60 миллиардов долларов. А вот свои торговые амбиции явно не рассчитали: экономический бумеранг ударит по самим американцам. От техногигантов до скромных фермеров: на бобах останутся производители сои, если их главный в мире потребитель решит покупать ее у других. Под угрозой примерно 20 миллионов тонн урожая. И ведь на одни грабли Штаты уже наступили — да так, что не разгрести.На улицах Пекина нередко можно встретить мобильные станции приема пластика, куда можно сдать бутылки. В столице насчитывается более 160 тысяч сборщиков мусора, которые отвозят его на станции переработки. Это целая индустрия, учитывая колоссальные объемы: Китай производит более 250 миллионов тонн мусора в год. И до недавнего времени был его крупнейшим импортером — но теперь отказывается от чужого — разгребайте сами.Металлолом, полиэтилен, хлопок, техника, макулатура и пластик — теперь контрабанда. Полтора миллиона тонн пластика и более 13 миллионов тонн макулатуры в год в Китай везли как раз из США. Цены на вторсырье уже упали почти вдвое, в Портленде его просто копят на свалке, в Орегоне растут мусорные горы.Решение Китая — катастрофа для мусорной отрасли США и американского рынка труда: в утилизации отходов заняты 155 тысяч человек. Но Штаты упорно валят все на других, вызывая еще большее раздражение Пекина."Представители США своевольно трактуют действия Китая, заявляя, что Китай, похоже, нарушает обязательства в рамках ВТО. Это совершенное лицемерие! Неужели ограничения США на экспорт высокотехнологичных товаров в Китай являются обоснованными, а законное ограничение Китая на ввоз "импортного мусора" противозаконным?" – отметила Хуа Чуньин, официальный представитель министерства иностранных дел КНР.Более 30 лет этот мусорный конвейер был выгоден всем. Две трети всей отработанной макулатуры Японии везли в КНР и более половины пластиковых отходов. Полтора миллиона тонн пластика приходилось на страны ЕС. Великобритания, например, вывозила столько отходов, что хватило бы на 10 тысяч олимпийских бассейнов.Теперь в английских СМИ плохо скрываемая паника: остров просто задохнется под грудой пластика. Немцы экстренно ищут альтернативу в Юго-Восточной Азии, туда же пытаются пробиться со своими отходами Япония и Канада. По статистике, в Европе на человека приходится 100 килограммов пластика в год — в пять раз больше, чем в Азии. Так что одним этим запретом Китай способен утопить в мусоре и Европу, и те же Штаты.Проблема еще и в том, что если на арене бьются два главных экономических тяжеловеса, отголоски этой торговой войны слышит весь мир.