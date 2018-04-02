Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от выступления санкт-петербургского Зенит в чемпионате России по футболу. По его словам, команде нужно искать причины неудач в собственной игре, а не на стороне.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от выступления санкт-петербургского "Зенит" в чемпионате России по футболу. По его словам, команде нужно искать причины неудач в собственной игре, а не на стороне."Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре, — заявил Мутко, которого цитирует ТАСС. — Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура "В Питере — пить". Главное — не ныть, и все встанет на свои места".