29-летний американец Шон Коул застал своего сына в компрометирующей позе с другим мальчиком и решил совершить так называемое корректирующее изнасилование . Мужчина принудил свою подругу переспать со своим ребенком, руководя процессом.

29-летний американец Шон Коул застал своего сына в "компрометирующей позе" с другим мальчиком и решил совершить так называемое "корректирующее изнасилование ". Мужчина принудил свою подругу переспать со своим ребенком, руководя процессом.Страдающий аутизмом мальчикбыл в доме у отца, когда мужчина увидел его рядом с другим парнем в, какпоказалось Коулу, "компрометирующей позе". Тогда Шон позвал свою20-летнюю девушку Мур и заставил ее переспать с сыном, требуя делать то, что онговорит, передает Mirror. По данным следствия, мужчина хотел лишь "исправить" ребенка."Исключительным мотивом преступления было то, что Коул беспокоился, чтоего сын был или мог стать геем. Не было никаких доказательств того, чтоподозреваемый имел сексуальное влечение к своему сыну или другим детям", – заявил помощник окружного прокурора Тим Даутит.Когда мальчик вернулся в штат Джорджия, где он жил вместе смамой, то начал задавать ей множество вопросов о сексуальной жизни. Матьребенка заподозрила, что с ним что-то произошло, и в конце концов пареньрассказал ей правду. После этого женищина немедленно поехала в Хантсвилл, чтобысвязаться с местными правоохранителями. Непосредственная насильница напоследнем судебном заседании так и не появилась, теперь ей грозит арест.Напомним, что цель корректирующего изнасилования, с точки зренияпреступника, в том, чтобы "исправить изъян" жертвы, сделать ее гетеросексуальной илизаставить ее вести себя в соответствии с гендерными стереотипами.Это преступление на почве ненависти, для которого характерна особаяжестокость. Зачастую оно носит групповой характер и бывает сопряжено с нанесениемжертве тяжких увечий или ее убийством. Этот типпреступлений был впервые зафиксирован в Южно-Африканской ресмпублике, гдекорректирующие изнасилования иногда происходят под контролем родственниковнасилуемой женщины или местных старейшин и являются одной из главных причин заражения ВИЧ среди местных лесбиянок. Корректирующееизнасилование и сопровождающее его насилие может приводить к физическим и психологическимтравмам, увечьям, заболеваниям,передающимся половым путем, нежелательнойбеременности, а также быть причиной суицида.