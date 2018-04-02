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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-na-mostu-v-krym-vklyuchili-osveshhenie.html" target="_blank">На мосту в Крым включили освещение</a> - Строители провели тестовое включение наружного освещения на одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту. Результаты замеров, проведенных службой контроля качества, подтвердили, что освещенность трассы соответствует проектным расчетам - и даже превышает их.