Следователи Ставропольского края разбираются в обстоятельствах убийства полицейского. Он пропал 31 марта, а через день правоохранителями был остановлен его автомобиль, но под управлением другого человека. Он сбежал, а в багажнике обнаружили тело пропавшего полицейского с ножевыми ранениями.

Следователи Ставропольского края разбираются в обстоятельствах убийства полицейского. Сообщение о без вести пропавшем сотруднике краевого ГУ МВД поступило в дежурную часть отдела полиции Ставрополя 1 апреля.На его поиски был ориентирован весь личный состав полиции Ставрополь. Было установлено, что 31 марта текущего года полицейский уехал из дома на своем автомобиле.Спустя сутки его автомобиль был остановлен в Ипатовском районе под управлением другого человека. Злоумышленнику удалось скрыться.При осмотре автомобиля в багажнике было обнаружено тело пропавшего полицейского с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается на сайте управления СК РФ по Ставропольскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время следователи СК РФ совместно с оперативниками разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.