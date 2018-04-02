Группа хулиганов остановила пригородный поезд под городом Днепр (бывший Днепропетровск), и разрисовала все вагоны поезда граффити.

Группа хулиганов остановила пригородный поезд под городом Днепр (бывший Днепропетровск), и разрисовала все вагоны поезда граффити.Как передает РИА Новости, об этом проинформировала общественность пресс-служба компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").По ее данным, инцидент произошел 1 апреля, когда толпа молодых людей, одетых в балаклавы, рванула стоп-кран электрички сообщением Днепр — Баловка и 22 минуты не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов поезда.О случившемся были поставлены в известность правоохранительные органы. Разрисованные вагоны же будут отогнаны в депо, чтобы их перекрасить.