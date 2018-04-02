Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 49 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции в районах Бирюлево Западное, Донской и Зябликово задержали трех подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.В ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции ОМВД России по районам Бирюлево Западное, Донской и Зябликово выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 49 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам дознавателями территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495)734-61-22