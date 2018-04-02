Владимир начали чистить после зимы. Месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города продлится до 30 апреля. К большой уборке привлекли не только коммунальщиков, но и все структурные подразделения мэрии. А администрации районов будут каждую неделю отчитываться о проделанной работе.

02.04.2018Владимир начали чистить после зимы. Месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города продлится до 30 апреля. К "большой уборке" привлекли не только коммунальщиков, но и все структурные подразделения мэрии. А администрации районов будут каждую неделю отчитываться о проделанной работе. Власти надеются, что такой призыв поддержат жители и тоже выйдут на субботники. Первый, к слову, намечен на 21 апреля.Метки: уборка, субботник, озеленение, благоустройство