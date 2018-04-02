Испанский теннисист Рафаэль Надаль занял первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). С первого места он сместил швейцарца Роджера Федерера, который опустился на вторую строчку.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль занял первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). С первого места он сместил швейцарца Роджера Федерера, который опустился на вторую строчку.На счету 31-летнего испанца стало 8770 очков, у 36-летнего швейцарца — 8670. Тройку лучших по-прежнему замыкает хорват Марин Чилич (4985). Лучший в рейтинге из российских теннисистов Андрей Рубелв потерял одну позицию и опустился на 35-е место. Карен Хачанов поднялся на одну строчку и стал 40-м. Михаил Южный взлетел на на шесть мест и вернулся в первую сотню рейтинга (96).