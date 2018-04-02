С 1 апреля в России стартовало нововведение для собственников квартир, домов, земельных участков и автомобилей. Граждане начнут получать налоговые уведомления в новом виде.

С 1 апреляв России стартовало нововведение для собственников квартир, домов, земельныхучастков и автомобилей. Граждане начнут получать налоговые уведомленияв новом виде.Налогом на имущество физических лиц облагается жилая недвижимость, гаражи и машиноместа. За земельные участки уплачивается земельный налог, за автомобили – транспортный.Изменения в квитанции налогового уведомления позволят отобразить перерасчет налога и суммы к доплате или уменьшению. В этих случаях извещение придет с заполненной графой "Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)", сообщает "Российская газета". В квитанции появилась графа "Сумма ранее исчисленного налога (руб.)".Теперь вместо адреса налогоплательщика в квитанции указывается адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что оно передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Прийти гражданину извещение должно не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога. Уплатить имущественные налоги нужно не позднее 1 декабря.Заявить о льготах по налогу на имущество можно до 1 ноября 2018 года, но эксперты рекомендуют сделать это в апреле. Сейчас действует принцип самоуведомления. "То есть даже если уведомление по какой-то причине человек не получил, он должен сам уведомить инспекцию о том, что у него имущество есть, и он должен уплатить налог", – говорит директор "Первой ростовской налоговой консультации" Анастасия Гревцова.Как писали Dni.Ru, с 1 апреля в нашей стране стартовали и другие нововведения. Это индексация социальных пенсий, повышение утилизационного сбора на машины, ускорение регистрации предпринимателей через МФЦ и другие изменения.