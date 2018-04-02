Беременные военнослужащие Бундесвера смогут одеваться в удобную форму, пошитую специально для них. Новое обмундирование тестируют с мая прошлого года. В эксперименте участвуют 80 женщин, которые за это время успели перепробовать около 500 вариантов.

Беременные военнослужащие Бундесвера смогут одеваться в удобную, пошитую специально для них, форму. Новое обмундирование тестируют с мая прошлого года. В эксперименте участвуют 80 женщин, которые за это время успели перепробовать около 500 вариантов.И если повседневная одежда понравилась почти без нареканий, то к полевой возникла масса претензий. Она оказалась громоздкой, тяжелой и неудобной. Поэтому военные дизайнеры приняли решения пошить ее из легких тканей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.Переодеть всех беременных военнослужащих планируют уже в этом году. Тем более что на данный момент в Бундесвере числятся 20 тысяч женщин, и 400 из них находятся в положении. Разработка специфического обмундирования обошлась бюджету в 650 тысяч евро.Кстати, ранее российские инженеры из московского НИИ "Стали" тоже решили позаботиться о комфорте "слабого пола" и выпустили бронежилет "Лига", который учитывает особенности строения женского тела.В первую очередь конструкторы изменили форму бронеплиты. Причем физические параметры разных женщин могут сильно отличаться, поэтому "Лига" имеет несколько размеров. Помимо прочего, разработчики усилили амортизирующую подкладку, чтобы снизить так называемую "запреградную" травму. Это когда пуля жилет не пробила, но ее удар все равно может оставить ощутимый синяк или даже сломать ребра.Бронежилет "Лига" можно носить как под одеждой, так и открыто. А пластины из высокомодульного полиэтилена или из титана обеспечивают защиту от пистолетных пуль, а также от боеприпасов автомата Калашникова калибром 5,45 миллиметра.