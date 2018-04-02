Решила нажиться на соц.выплатах? Жительницу Вязников обвинили в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, женщина незаконно оформила маткапитал и получала пособия на двоих несуществующих детей. Её схема успешно работала пять лет. Всего за это время ей удалось получить 1 миллион 300 тысяч рублей. Известно, что материнский капитал обвиняемая потратила на земельный участок под строительство дома.

02.04.2018Решила нажиться на соцвыплатах? Жительницу Вязников обвинили в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, женщина незаконно оформила маткапитал и получала пособия на двоих несуществующих детей. Её схема успешно работала пять лет. Всего за это время ей удалось получить 1 миллион 300 тысяч рублей. Известно, что материнский капитал обвиняемая потратила на земельный участок под строительство дома. Свою вину женщина признала полностью. И всё же ей грозит шесть лет лишения свободы.Метки: маткапитал, материнский, МФЦ, деньги, оформление