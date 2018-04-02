Расследование инцидента в Солсбери вышло на новый уровень: появившаяся
сегодня информация об отравлении двойного агента Скрипаля гречневой кашей подлила
масла в огонь конспирологических версий. Если это не специальный вброс каких-то
шутников, то, похоже, неизвестные отравители обрызгали пресловутым Новичком
полгорода.
Расследование инцидента в Солсбери вышло на новый уровень: появившаяся
сегодня информация об отравлении двойного агента Скрипаля гречневой кашей подлила
масла в огонь конспирологических версий. Если это не специальный вброс каких-то
шутников, то, похоже, неизвестные отравители обрызгали пресловутым "Новичком"
полгорода.
Британская пресса продолжает дозированно выдавать новые
факты со ссылкой на авторитетные источники. В деле отравления Сергея Скрипаля и
его дочери всплыла гречка – традиционная и любимая в России каша. В других
странах мира ее не особо жалуют, зато у нас называют королевой круп из-за высокого
содержания в ней витаминов и полезных веществ.
Теперь выясняется, что Скрипаль и его дочь в день отравления
поели где-то отравленной гречневой каши с добавкой таинственного "вещества
А234". В Сети по этому запросу можно найти финишную водостойкую краска для
наливных полов.
Трудно сказать, куда приведут дальнейшие перипетии этого
запутанного дела. Не исключено, что фигурантами в нем вслед за чемоданом Юлии
Скрипаль (в нем она якобы привезла яд из Москвы), дверью дома Скрипалей (ее
увезли на экспертизу по подозрению в наличии "Новичка"), столиком в
пиццерии, за которым ели отравленные и гречкой, появятся балалайка, сарафан, матрешка
и еще несколько символов России.
Учитывая, что самого Скрипаля и его дочь британские власти
до сих пор не представили общественности и журналистам, можно предположить, что
в расследовании этого преступления будут всплывать все более абсурдные детали,
факты и подозреваемые. Но главным трендом, безусловно, останется Россия. Именно
ее в первый же день назвала виновной премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Руководитель Центра политических исследований стран Северной
и Восточной Европы Александр Сытин, считает, что британцы очень умело
используют информационный повод, хотя, на первый взгляд, публикация о гречке-убийце
воспринимается как шутка.
"Я бы воспринял эту публикацию как стеб, как и все
люди, которые едят гречку, бородинский хлеб, свеклу и прочие непонятные для
европейцев продукты. Эта публика решений не принимает, но это создание общего
информационного поля, консолидация общества вокруг истории "Русские отравили
Скрипалей", – приводит слова Сытина .
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии.
Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом
"Новичок", якобы произведенным в России.
Спустя несколько дней, Британия выслала 23 росийских
дипломатов, Москва ответила зеркально. Вслед за этим США, Канада, некоторые страны
ЕС и представительство НАТО объявили персонами нон-грата более ста наших
дипработников. Россия не отступила от политики ответных мер и выслала
аналогичное число западных дипломатов.