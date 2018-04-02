Расследование инцидента в Солсбери вышло на новый уровень: появившаяся сегодня информация об отравлении двойного агента Скрипаля гречневой кашей подлила масла в огонь конспирологических версий. Если это не специальный вброс каких-то шутников, то, похоже, неизвестные отравители обрызгали пресловутым Новичком полгорода.

Расследование инцидента в Солсбери вышло на новый уровень: появившаясясегодня информация об отравлении двойного агента Скрипаля гречневой кашей подлиламасла в огонь конспирологических версий. Если это не специальный вброс каких-тошутников, то, похоже, неизвестные отравители обрызгали пресловутым "Новичком"полгорода.Британская пресса продолжает дозированно выдавать новыефакты со ссылкой на авторитетные источники. В деле отравления Сергея Скрипаля иего дочери всплыла гречка – традиционная и любимая в России каша. В другихстранах мира ее не особо жалуют, зато у нас называют королевой круп из-за высокогосодержания в ней витаминов и полезных веществ.Теперь выясняется, что Скрипаль и его дочь в день отравленияпоели где-то отравленной гречневой каши с добавкой таинственного "веществаА234". В Сети по этому запросу можно найти финишную водостойкую краска дляналивных полов.Трудно сказать, куда приведут дальнейшие перипетии этогозапутанного дела. Не исключено, что фигурантами в нем вслед за чемоданом ЮлииСкрипаль (в нем она якобы привезла яд из Москвы), дверью дома Скрипалей (ееувезли на экспертизу по подозрению в наличии "Новичка"), столиком впиццерии, за которым ели отравленные и гречкой, появятся балалайка, сарафан, матрешкаи еще несколько символов России.Учитывая, что самого Скрипаля и его дочь британские властидо сих пор не представили общественности и журналистам, можно предположить, чтов расследовании этого преступления будут всплывать все более абсурдные детали,факты и подозреваемые. Но главным трендом, безусловно, останется Россия. Именноее в первый же день назвала виновной премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Руководитель Центра политических исследований стран Севернойи Восточной Европы Александр Сытин, считает, что британцы очень умелоиспользуют информационный повод, хотя, на первый взгляд, публикация о гречке-убийцевоспринимается как шутка."Я бы воспринял эту публикацию как стеб, как и вселюди, которые едят гречку, бородинский хлеб, свеклу и прочие непонятные дляевропейцев продукты. Эта публика решений не принимает, но это создание общегоинформационного поля, консолидация общества вокруг истории "Русские отравилиСкрипалей", – приводит слова Сытина .Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былинайдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии.Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом"Новичок", якобы произведенным в России.Спустя несколько дней, Британия выслала 23 росийскихдипломатов, Москва ответила зеркально. Вслед за этим США, Канада, некоторые страныЕС и представительство НАТО объявили персонами нон-грата более ста нашихдипработников. Россия не отступила от политики ответных мер и выслалааналогичное число западных дипломатов.