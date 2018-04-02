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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-novoe-pokolenie-ford-focus-promelknulo-na-video.html" target="_blank">Новое поколение Ford Focus промелькнуло на видео</a> - До премьеры нового поколения Ford Focus остается совсем немного: его представят 10 апреля. И в преддверии дебюта автопроизводитель решил подогреть интерес публики, представив очередной видотизер новинки. Есть подозрения, что в ролике снялся тот самый Focus, которого ранее поймали фотошпионы.