Нижняя палата парламента с понедельника, 2 апреля, запустила новую версию своего официального сайта. Пока ресурс работает в тестовом режиме, который будет длиться несколько месяцев. За это время планируется получить обратную связь от граждан, журналистского и экспертного сообществ, а затем доработать сайт с учетом их мнений, предложений и пожеланий.

Нижняя палата парламента с понедельника, 2 апреля, запустилановую версию своего официального . Пока ресурс работает в тестовом режиме,который будет длиться несколько месяцев. За это время планируется получитьобратную связь от граждан, журналистского и экспертного сообществ, а затемдоработать сайт с учетом их мнений, предложений и пожеланий.Что предлагает обновленный сайт Госдумы своим пользователям?Теперь гражданам станет проще узнать информацию о конкретном парламентарии,представляющем тот или иной избирательный округ. Кроме того, можно будетотправить сообщение законодателю и ознакомиться с результатами его работы,сообщает пресс-служба нижней палаты.Обновленный дизайн адаптирован для всех устройств -компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Появился специальный разделсервисов, где гражданин сможет быстро найти информацию об интересующемзаконопроекте, ознакомиться с документацией, узнать результаты голосований.Кроме того, до июля планируется запуск англоязычной версии ресурса, нацеленной наиностранную аудиторию.Реформировать сайт Госдумы поручил еще в начале января 2017года спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Действующий ресурс был создан еще в ходе работы четвертого созыва (2003-2007 годы), и значительно устарел по своимтехническим характеристикам, не соответствовал тем требованиям, которыевыдвигаются в наше время к подобного рода сайтам.Было принято решение создать специальную рабочую группу. Еевозглавил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Вмодернизации ресурса приняли участие представители всех парламентских фракций. Пословам Левина, в новой версии сайта максимально реализована идея сокращениядистанции между избирателями и депутатами."Сайт более технологичен, более функционален и простдля пользователя. Англоязычная версия – это тоже новое слово среди подобногорода продукции. И можно сказать, что Госдума обрела новый инструмент работы собщественным мнением и обществом", – отметил в беседе с корреспондентомDni.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Эксперт уверен: найти нужную информацию на обновленномресурсе без труда сможет даже не очень продвинутый пользователь. "Дизайнстал гораздо "умнее" и эргономичнее. То есть теперь он не пугает и непутает, а наоборот – располагает и как бы приглашает к сотрудничеству. Этоважно. Все-таки Госдума – это представительный орган", – подчеркнул политолог.По мнению аналитика, обновление дизайна сайта идет в руслетех изменений, которые направлены на повышение открытости нижней палаты иобеспечения ее максимальной прозрачности. "Госдума должна стать площадкой,где работают не просто представители власти, где власть не просто информирует орезультатах своей работы. Сайт нижней палаты должен стать рабочим инструментомдля обратной связи с избирателями. Я думаю, это будет по достоинству оцененопользователями", – резюмировал Мухин.Стоит отметить, что нынешний состав Госдумы под руководствомВячеслав Володина активно внедряет в свою работу новейшие технологии ипередовые разработки. Так, с середины 2019 года после реконструкции залапленарных заседаний в нижней палате может быть биометрическаярегистрация депутатов по лицу.Также к следующей осенней сессии будет усовершенствованопрограммное обеспечение, с которым работают законодатели. В зале заседанийГосдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будет установлен новыйсофт.