В ходе торгов на бирже акции компаний, совладельцем которых является группа Сумма арестованного Зиявудина Магомедова, упали на 3-20%.

В ходе торгов на бирже акции компаний, совладельцем которых является группа "Сумма" арестованного Зиявудина Магомедова, упали на 3-20%.В частности, акции Новороссийского морского торгового порта, где группе "Сумма" принадлежит около 25%, снизились на 2,8%, а акции "Трансконтейнера" — на 4,7%.Однако сильнее всего упали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная структура группы Fesco, которую контролирует "Сумма") – стоимость бумаг снизилась на 19,5%, передает ТАСС.31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Вместе с ним арестован и руководитель одной из компаний, входящих в группу "Сумма", Артур Максидов.