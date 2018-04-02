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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-obyavleny-komplektacii-i-ceny-na-novuyu-toyota-camry.html" target="_blank">Объявлены комплектации и цены на новую Toyota Camry</a> - Японский автопроизводитель рассказал, сколько будет стоить в России новое поколение популярного бизнес-седана. В базовой комплектации Camry оказалась даже немного дешевле предшественницы, причем базовое оснащение будет весьма щедрым. Всего же для Camry предусмотрено семь вариантов исполнения.