Пожар в центре Сочи расширяется. Огонь с крыши опускается на нижние этажи горящего дома жилого комплекса Панорама Сочи. Из здания на Пятигорской улице, дом 92/3 эвакуированы 50 человек. Среди эвакуированных 15 детей. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в центре Сочи расширяется. Огонь с крыши опускается на нижние этажи горящего дома жилого комплекса "Панорама Сочи". Из здания на Пятигорской улице, дом 92/3 эвакуированы 50 человек. Среди эвакуированных 15 детей. Погибших и пострадавших нет.Пожару со второго на третий повышен номер сложности, отмечает "Интерфакс". На место происшествия приехал мэр города Анатолий Пахомов. Жилой дом с мансардой загорелся на площади 500 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил 2 апреля в 17 часов 43 минуты, Справиться с огнем пока не удается. Сейчас огнем охвачено уже 600 квадратных метров. На Сочи уже опустились сумерки: пожар освещает все, что вокруг.На месте происшествия работает оперативных штаб по ликвидации ЧП. Один из санаториев выделен для размещения жильцов горящего дома.Горящий дом находится в районе дендропарка.