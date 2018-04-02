Об Анастасии Волочковой высказалась жена ее бывшего водителя Александра Скиртача Софья. Женщина обнародовала сенсационные данные.

Об Анастасии Волочковой высказалась жена ее бывшего водителя Александра Скиртача Софья. Женщина обнародовала сенсационные данные.Уже пять месяцев Александр Скиртач находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена, что бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Недавно состоялось очередное судебное заседание. На нем присутствовала супруга Скиртача Софья.Взвинченная женщина не стала молчать и выдала все, что у нее накопилось. "Славу богу, я ей в зале заседания сумкой по башке не врезала. То, что у нее вид: она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да, меня трясет", – заявила Софья Скиртач в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.Она высказала уверенность, что Волочкова мстит ее супругу потому, что он отказал ей в интимной близости. "Она его хотела. А он ей не дал. И сел в СИЗО", – хлестко заявила Скиртач. Софья развила мысль: "Поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее ***".В программе жена Скиртача выдала как на духу: якобы Волочкова ведет двойную бухгалтерию, чтобы не платить налоги. К примеру, ни один сотрудник балерины официально не трудоустроен. Тот жеи Александр Скиртач получал зарплату 80 тысяч рублей в конверте. Самое интересное, что Анастасия подтвердила, что мужчина не был официально трудоустроен у нее. Балерина заявила, что между ними была словесная договоренность, и ничего плохого она в этом не видит.