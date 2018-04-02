Любители острых
ощущений устроили массовых спуск по реке Дон на вырубленной из массива льдине.
Такие праздники воронежские экстремалы устраивают регулярно.
Любители острых
ощущений устроили массовых спуск по реке Дон на вырубленной из массива льдине.
Такие праздники воронежские экстремалы устраивают регулярно.
Мужчины захватили с собой даже баню
с ванной. Но нагреть воду им в ней до нужной температуры так и не удалось. Однако вечеринка все
равно удалась. Были песни под баян и гитару и катание на сноуборде, передает При
этом повторять такое опасное путешествие без специальной подготовки воронежцы не советуют.