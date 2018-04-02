Любители острых ощущений устроили массовых спуск по реке Дон на вырубленной из массива льдине. Такие праздники воронежские экстремалы устраивают регулярно.

Любители острыхощущений устроили массовых спуск по реке Дон на вырубленной из массива льдине.Такие праздники воронежские экстремалы устраивают регулярно.Мужчины захватили с собой даже банюс ванной. Но нагреть воду им в ней до нужной температуры так и не удалось. Однако вечеринка всеравно удалась. Были песни под баян и гитару и катание на сноуборде, передает Приэтом повторять такое опасное путешествие без специальной подготовки воронежцы не советуют.