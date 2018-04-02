День особенных людей. С 2014 года во всем мире 2 апреля считается Днём распространения информации об аутизме. Специалисты отмечают, в последние годы людей с таким заболеванием рождается все больше. Аутисты - люди, которые живут без эмоций, в собственном мире и практически не общаются с окружающими. Но возможно ли вернуть аутиста в общество? И куда обращаться родителям таких особенных детей? Расскажет Валентина Мартынова.
02.04.2018
День особенных людей. С 2014 года во всем мире 2 апреля считается Днём распространения информации об аутизме. Специалисты отмечают, в последние годы людей с таким заболеванием рождается все больше. Аутисты - люди, которые живут без эмоций, в собственном мире и практически не общаются с окружающими. Но возможно ли "вернуть" аутиста в общество? И куда обращаться родителям таких особенных детей? Расскажет Валентина Мартынова.