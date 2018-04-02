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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-osobennym-lyudyam-osobennyj-podxod.html" target="_blank">Особенным людям - особенный подход</a> - День особенных людей. С 2014 года во всем мире 2 апреля считается Днём распространения информации об аутизме. Специалисты отмечают, в последние годы людей с таким заболеванием рождается все больше. Аутисты - люди, которые живут без эмоций, в собственном мире и практически не общаются с окружающими. Но возможно ли вернуть аутиста в общество? И куда обращаться родителям таких особенных детей? Расскажет Валентина Мартынова.