Нападающий футбольного клуба Краснодар Федор Смолов выругался в адрес болельщиков во время домашнего матча 24-го тура премьер-лиги с Анжи. Инцидент произошел, когда игрока отправили на скамейку запасных.

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов выругался в адрес болельщиков во время домашнего матча 24-го тура премьер-лиги с "Анжи". Инцидент произошел, когда игрока отправили на скамейку запасных.Оператор снимал проходящего мимо него Смолова, когда тот внезапно высказался о сексуальных наклонностях болельщиков и их родственников. Этот эпизод попал в трансляцию на телеканале "Наш футбол", сообщает портал Sports.ru.Позже футболист принес извинения за свой поступок в Twitter. "Ругаться матом – плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой", – написал спортсмен. Также он добавил, что вышел на поле с ангиной, но это "мало кому интересно". После матча главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал, что замена лидера команды была обусловлена тем, что днем ранее у футболиста была температура – 37,3.Напомним, что Федор Смолов выступает в составе "Краснодара" с сезона 2015/2016. В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги нападающий возглавляет список бомбардиров, имея на своем счету 12 забитых голов. 29 марта появилась информация о том, что 28-летний Смолов планирует перейти в английский "Вест Хэм Юнайтед". Зимой СМИ уже сообщали об интересе англичан к нападающему.В сезоне2016/2017 спортсмен стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу. Форвард сыграл 22 матча, в которых забил 17 мячей. До этого наш соотечественник забивал больше легионеров в первенстве страны лишь в 2007 году — это был игрок "Спартака" Роман Павлюченко, который тогда в 22 матчах забил 14 голов. После этого самыми результативными становились лишь иностранцы: по два раза Веллитон и Сейду Думбия и по разу Вагнер Лав, Вандерсон и Халк.