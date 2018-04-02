Отец убитого в 2006 году в Лондоне бывшего подполковника ФСБ
Александра Литвиненко назвал причины, по которым Великобритания скрывает
подробности дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам
Вальтера Литвиненко, причастность России к смерти его сына – фейк, который
нужно было растиражировать по всему миру с определенными целями.
Отец убитого в 2006 году в Лондоне бывшего подполковника ФСБ
Александра Литвиненко назвал причины, по которым Великобритания скрывает
подробности дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам
Вальтера Литвиненко, причастность России к смерти его сына – фейк, который
нужно было растиражировать по всему миру с определенными целями.
Отец бывшего подполковника ФСБ заявил, что главная цель,
которую преследовали организаторы убийства его сына – выставить Москву в
негативном свете. "Какая Россия жестокая и как она расправляется со своими
врагами", – сказал Вальтер Литвиненко в интервью .
Но в определенный момент, полагает он, британцы поняли, что
попали не в очень хорошую ситуацию и поменяли тактику. Именно поэтому, заявил
Литвиненко, подробности дела об отравлении Скрипаля держат в тайне и не
допускают к ним Россию. "Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже
давно бы определилось все", – уверен мужчина.
Пару недель назад Литвиненко сделал сенсационное заявление об
убийстве сына. По его словам, к злодеянию мог быть причастен соратник беглого
олигарха Бориза Березовского ученый Александр Гольдфарб, который регулярно
ездил в США и якобы работал на ЦРУ.
Александр Литвиненко сбежал из России в Великобританию в
2000 году. Гольдфарб, по некоторым данным, оказал непосредственную помощь
предателю. Сначала Литвиненко был переправлен в Турцию, а затем – в Соединенное
Королевство.
Беглого сотрудника ФСБ травили несколько раз, заявил его
отец, это происходило даже в госпитале. По словам Вальтера Литвиненко,
изначально у пострадавшего диагностировали пищевое отравление, спустя некоторое
время было заявлено об отравлении таллием, а уже позже – полонием-210.
Примечательно,
что в то время главой британского внешнеполитического ведомства была нынешний
премьер-министр Тереза Мэй. Она, по некоторым данным, приняла непосредственное
участие в засекречивании дела о смерти подполковника.
Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко,
бежавший в Великобританию, умер в Лондоне в 2006 году. Официально причиной его
смерти названо отравление радиоактивным полонием-210. На Западе также обвинили
в случившемся Россию.
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в
бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.
Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший
сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",
разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся
Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.