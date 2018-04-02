Отец убитого в 2006 году в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко назвал причины, по которым Великобритания скрывает подробности дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Вальтера Литвиненко, причастность России к смерти его сына – фейк, который нужно было растиражировать по всему миру с определенными целями.

Отец убитого в 2006 году в Лондоне бывшего подполковника ФСБАлександра Литвиненко назвал причины, по которым Великобритания скрываетподробности дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словамВальтера Литвиненко, причастность России к смерти его сына – фейк, которыйнужно было растиражировать по всему миру с определенными целями.Отец бывшего подполковника ФСБ заявил, что главная цель,которую преследовали организаторы убийства его сына – выставить Москву внегативном свете. "Какая Россия жестокая и как она расправляется со своимиврагами", – сказал Вальтер Литвиненко в интервью .Но в определенный момент, полагает он, британцы поняли, чтопопали не в очень хорошую ситуацию и поменяли тактику. Именно поэтому, заявилЛитвиненко, подробности дела об отравлении Скрипаля держат в тайне и недопускают к ним Россию. "Если бы это был, как говорят они, русский след, то ужедавно бы определилось все", – уверен мужчина.Пару недель назад Литвиненко сделал сенсационное заявление обубийстве сына. По его словам, к злодеянию мог быть причастен соратник беглогоолигарха Бориза Березовского ученый Александр Гольдфарб, который регулярноездил в США и якобы работал на ЦРУ.Александр Литвиненко сбежал из России в Великобританию в2000 году. Гольдфарб, по некоторым данным, оказал непосредственную помощьпредателю. Сначала Литвиненко был переправлен в Турцию, а затем – в СоединенноеКоролевство.Беглого сотрудника ФСБ травили несколько раз, заявил егоотец, это происходило даже в госпитале. По словам Вальтера Литвиненко,изначально у пострадавшего диагностировали пищевое отравление, спустя некотороевремя было заявлено об отравлении таллием, а уже позже – полонием-210.Примечательно,что в то время главой британского внешнеполитического ведомства была нынешнийпремьер-министр Тереза Мэй. Она, по некоторым данным, приняла непосредственноеучастие в засекречивании дела о смерти подполковника.Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко,бежавший в Великобританию, умер в Лондоне в 2006 году. Официально причиной егосмерти названо отравление радиоактивным полонием-210. На Западе также обвинилив случившемся Россию.Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта вбессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывшийсотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемсяМоскву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.