Отравленная гречка встала в тот же ряд причин отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, что и столик в пиццерии и дверь дома в Солсбери. Расссуждения о том, что экс-полковник не мог прожить без любимой крупы, выглядят такими же надуманными, как и другие доказательства в этом деле.

Отравленная гречка встала в тот же ряд причин отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, что и столик в пиццерии и дверь дома в Солсбери. Расссуждения о том, что экс-полковник не мог прожить без любимой крупы, выглядят такими же надуманными, как и другие "доказательства" в этом деле.Дефицита гречки Лондоне нет, вопреки утверждениям британских СМИ и разведки. Крупу можно свободно приобрести в русских и польских магазинах. А если уж вовсе нетерпеж – то в зоомагазинах, где она продается в качестве корма для птиц, отмечают эксперты.Ранее британские СМИ со ссылкой на некие "источники, близкие к расследованию", опубликовали новую версию покушения на двойного агента: теперь полиция подозревает, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили гречкой с содержанием некоего "вещества А234"."Если последовательно рассматривать цепочку доказательств эпизода со Скрипалем, который в британских СМИ называется химической атакой под Солсбери, то в обвиняемых уже целая преступная группа. В нее входят столик из пиццерии, дверь из дома Скрипалей, чемодан Юлии Скрипаль, а теперь гречневая крупа", – цитирует политолога Александра Асафова.По словам эксперта, мы наблюдаем продолжение построения не очень убедительного мифа. Британцы пытаются хоть как-то придать оттенки реальности происходящему. Ведь до сих пор данные по этому делу либо отсутствуют, либо засекречены.В результате международная политика перешла в область бульварных выдумок, а это удручающий факт, отметил политолог. Был ли отравлен Скрипаль – большой вопрос: до сих пор нет доступа ни к нему, ни к его дочери Юлии. "Все вот эти истории про отравленную гречку, потом шапку-ушанку, которая должна появиться в деле вместе с балалайкой и другими атрибутами, которые однозначно можно маркировать как русский след, – это все печально", – заключает эксперт.