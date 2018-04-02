В Сети появился первый снимок новорожденной дочери звезды Дома-2 Ольги Рапунцель. Реакция общественности оказалась неоднозначной.

В Сети появился первый снимок новорожденной дочери звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель. Реакция общественности оказалась неоднозначной.В социальной сети Instagram распространился кадр, на котором, предположительно, запечатлена новорожденная дочь звезд скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. На снимке крупным планом представлена ножка крохи. "Первое эксклюзивное фото: Сегодня в 17.35 на свет появилась самая маленькая Участница ДОМа-2 – дочка Оли Рапунцель и Димы Дмитренко!" – сообщается в подписи к фото.Отметим, что реакция общественности оказалась неоднозначной. "Два дурака стали родителями в день дурака. Как это символично", "Дети это чудо", "Ребенка не трогаем, стебем только Рапу", "Ребеночка не трогаем!!! Он не в чем не виноват💖💖💖 счастья и здоровья малышке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Поздравляю их!!! Рождение ребёнка это волшебно 😻👍👏", "Поздравляю!!! Огромное здоровья дочи и маме!!!!" – высказались пользователи Сети.Отметим, что роды Рапунцель стали настоящим шоу. Появление малышки на свет транслировали в прямом эфире. Вся родовая деятельность прошла без осложнений. Девочка появилась на свет 1 апреля, в одной из элитных клиник, которая, по некоторой информации, находится в Балашихе, в 17:34 мск, почти как и предсказывала Рапунцель. Она чувствовала, что должна родить примерно в 16:00. Вес малыша – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.Супруг Рапунцель Дмитрий Дмитренко практически каждую минуту был рядом с ней. Он присутствовал при родах. У молодого человека была ответственная задача: поддерживать Рапунцель, стирать пот со лба и помогать правильно дышать.