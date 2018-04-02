Суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий сексуального характера над своей 11-летней дочерью. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку ее мать была лишена родительских прав.

Суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий сексуального характера над своей 11-летней дочерью. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку ее мать была лишена родительских прав.Угрожая, что побьет ее ремнем, отец совершал насильственные действия с дочерью на протяжении нескольких лет. Рассказывать кому-либо о домашних зверствах ребенок побоялся. Однажды, не выдержав происходящего,девочка сбежала из дома. Родственники, у которых она укрыласьот отца, написали заявление в полицию, передает . Следственноеуправление по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица,не достигшего 14-летнего возраста", которая предусматривает лишениесвободы на срок от 12 до 20 лет.Сообщается, что подсудимый на первых допросах признавался в содеянном, но затем от показаний отказался. Также мужчина утверждал, что его оговорилии силой заставили взять на себя вину, а дочь, скорее всего,имела контакты с кем-то другим. Однако проведенная экспертиза доказала,что повреждения возникли несколько лет назад и в дальнейшем имелисистематический характер. Показания, которые дала девочка педагогу-психологу, тоже говорят против подсудимого. На судебном заседании мужчина вел себя вызывающе и говорил, что наказания он не боится и отбытьего подсудимому ничего не стоит.Следствие установило, что в конце июня 2016 года девочка сбежала из дома к родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы. На тот момент девочке было 11 лет. Суд учел всесмягчающие и отягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к 20 годамлишения свободы в колонии строгого режима.