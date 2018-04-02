Суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий сексуального характера над своей 11-летней дочерью. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку ее мать была лишена родительских прав.
Суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к длительному тюремному сроку за совершение насильственных действий сексуального характера над своей 11-летней дочерью. Девочке пришлось жить с отцом, поскольку ее мать была лишена родительских прав.
Угрожая, что побьет ее ремнем, отец совершал насильственные действия с дочерью на протяжении нескольких лет. Рассказывать кому-либо о домашних зверствах ребенок побоялся. Однажды, не выдержав происходящего,
девочка сбежала из дома. Родственники, у которых она укрылась
от отца, написали заявление в полицию, передает . Следственное
управление по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица,
не достигшего 14-летнего возраста", которая предусматривает лишение
свободы на срок от 12 до 20 лет.
Сообщается, что подсудимый на первых допросах признавался в содеянном, но затем от показаний отказался. Также мужчина утверждал, что его оговорили
и силой заставили взять на себя вину, а дочь, скорее всего,
имела контакты с кем-то другим. Однако проведенная экспертиза доказала,
что повреждения возникли несколько лет назад и в дальнейшем имели
систематический характер. Показания, которые дала девочка педагогу-психологу, тоже говорят против подсудимого. На судебном заседании мужчина вел себя вызывающе и говорил, что наказания он не боится и отбыть
его подсудимому ничего не стоит.
Следствие установило, что в конце июня 2016 года девочка сбежала из дома к родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы. На тот момент девочке было 11 лет. Суд учел все
смягчающие и отягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к 20 годам
лишения свободы в колонии строгого режима.