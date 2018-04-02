Всероссийский первенство состоялось в конце марта в городе Орле.
В последние дни марта в городе Орле состоялся традиционный ежегодный лично-командный чемпионат МВД России по рукопашному бою. Он собрал участников из числа сотрудников органов внутренних дел и представителей образовательных учреждений ведомства.
МВД России всегда уделяло особое внимание физической подготовке сотрудников органов внутренних дел. Такие виды спорта как рукопашный бой, боевое самбо, борьба и дзюдо помогают сотрудникам выполнять сложные задачи по охране общественного порядка, вести борьбу с преступностью.
В течение нескольких дней 400 полицейских-спортсменов из более чем 60 регионов России соревновались в мастерстве рукопашного боя. Команда УМВД России по Владимирской области, которую представили шесть сотрудников разных подразделений, на протяжении всех соревновательных дней показывала стабильно высокие результаты, оставляя позади даже наиболее сильных соперников.
В результате полицейские из Владимирской области стали лидерами в своей группе, заняв почётное первое общекомандное место.