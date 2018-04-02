Всероссийский первенство состоялось в конце марта в городе Орле.

В последние дни марта в городе Орле состоялся традиционный ежегодный лично-командный чемпионат МВД России по рукопашному бою. Он собрал участников из числа сотрудников органов внутренних дел и представителей образовательных учреждений ведомства.МВД России всегда уделяло особое внимание физической подготовке сотрудников органов внутренних дел. Такие виды спорта как рукопашный бой, боевое самбо, борьба и дзюдо помогают сотрудникам выполнять сложные задачи по охране общественного порядка, вести борьбу с преступностью.В течение нескольких дней 400 полицейских-спортсменов из более чем 60 регионов России соревновались в мастерстве рукопашного боя. Команда УМВД России по Владимирской области, которую представили шесть сотрудников разных подразделений, на протяжении всех соревновательных дней показывала стабильно высокие результаты, оставляя позади даже наиболее сильных соперников.В результате полицейские из Владимирской области стали лидерами в своей группе, заняв почётное первое общекомандное место.