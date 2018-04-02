Установлено, что 34-летний москвич по объявлениям находил клиентов и за денежное вознаграждение устанавливал на компьютеры нелицензированное программное обеспечение...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Свободном проспекте, Перовской, Снайперской и Новокосинской улицах выявили факты реализации нелицензированного программного обеспечения.Установлено, что 34-летний москвич по объявлениям через сеть Интернет находил клиентов и за денежное вознаграждение устанавливал на компьютеры нелицензированное программное обеспечение. Ущерб компаниям-правообладателям составил свыше 5 млн рублей.Следствием следственного управления УВД по ВАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73