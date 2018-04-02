Добровольцы по-прежнему остаются надежными помощниками полицейских в деле охраны правопорядка.

Ежегодно региональным УМВД совместно с Департаментом административных органов администрации Владимирской области проводится конкурс на звание "Лучшая народная дружина". В прошедшем 2017 в номинации "Лучшая сельская дружина" 2-е место заняли добровольцы из Юрьев-Польского, являющиеся членами НД "Страж", а 3-е – представители народной дружины Илькинского сельского поселения Меленковского района.В конце марта заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Юрьев - Польскому району подполковник полиции Алексей Бычков пригласил дружинников "Стража" в Отдел. В ходе встречи полицейский выразил благодарность представителям народной дружины, которая более четырех лет вместе с правоохранителями ведет работу по предупреждению и пресечению правонарушений в городе и районе, помогает поддерживать общественный порядок и безопасность граждан.Со словами благодарности к дружинникам Илькинского сельского поселения в ходе специально организованной встречи обратился начальник ОУУП ОМВД России по Меленковскому району подполковник полиции Алексей Назаров.Он отметил, что помощь активистов в деле охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а так же их участие в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, являются очень значимыми. Членами НД активно проводилась работа с нарушителями общественного порядка, лицами, состоящими на профилактических учетах в ОМВД, с подростками в школе. Дружинники пользуются заслуженным авторитетом у населения. В 2017 году с участием членов Илькинской народной дружины раскрыто преступление, выявлено и задокументировано восемь административных правонарушений, задержан один правонарушитель.