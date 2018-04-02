Установлено, что пока одна злоумышленница объясняла пенсионерам, как обменивать деньги, вторая самовольно прошла в комнату, откуда похитила денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемую в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» обратился 86-летний пенсионер, проживающий в одном из домов в 3-м проезде Подбельского. По словам потерпевшего, к нему в квартиру позвонили две неизвестные женщины. Представившись социальными работниками, они сообщили, что проходит денежная реформа, в связи с чем необходимо обменять старые денежные знаки на новые. Уже в помещении одна из них, рассказывая пожилому мужчине и его супруге о преобразовании, попросила показать все имеющиеся дома денежные средства. Пенсионер показал ей хранившиеся в шкафу сбережения. После ухода гостей хозяева обнаружили пропажу денежных средств и незамедлительно обратились в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одну из подозреваемых в Щелковском районе Московской области. Ею оказалась 19-летняя приезжая. Установлено, что пока одна злоумышленница объясняла пенсионерам, как обменивать деньги, вторая самовольно прошла в комнату, откуда похитила деньги. Общий материальный ущерб составил около 150 тысяч рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастницы противоправного деяния. УВД по ВАО просит всех, кому что-либо известно о местонахождении данной женщины, незамедлительно сообщить в полицию.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73