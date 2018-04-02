Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, который был назначен накануне президентом Путиным.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, который был назначен накануне президентом Путиным.Представление Цивилёва началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерове.Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что сохранит старую команду облправительства, но при этом не исключил возможности кадровых перестановок, - сообщает"Я намерен строить работу на основе той команды, которая есть. Это достойные люди", - сообщил Цивилев журналистам в Кемерово во вторник.В то же время он не исключил возможности привлечения к работе облправительства новых специалистов. "Если (действующему составу - ИФ) будет не хватать компетенции, пригласим (специалистов - ИФ) из других регионов на какой-то короткий срок", - сказал врио главы Кузбасса.В воскресенье администрация Кемеровской области сообщила, что губернатор Аман Тулеев подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, а также выступил с обращением к жителям региона, в котором заявил, что в сложившейся ситуации это "единственно верное решение".Президент принял отставку Тулеева и назначил врио главы региона заместителя губернатора Сергея Цивилева.Просьба Тулеева об отставке прозвучала на фоне расследования пожара в кемеровском торговом центре, унесшего 25 марта жизни более 60 человек. После пожара жители города собрались на митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Тулеева в отставку.