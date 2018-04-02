Вышли на борьбу со спайсом. Владимирские активисты устроили акцию по закрашиванию так называемых «адресов смерти». Жилые дома, мусорные контейнеры, магазины - интернет ссылки продавцов курительной смеси сейчас можно встретить где угодно. Кто и как в нашем городе пытается бороться с наркоторговцами – выясняла Татьяна Данилова.
02.04.2018
Вышли на борьбу со спайсом. Владимирские активисты устроили акцию по закрашиванию так называемых адресов смерти. Жилые дома, мусорные контейнеры, магазины - интернет ссылки продавцов курительной смеси сейчас можно встретить где угодно. Кто и как в нашем городе пытается бороться с наркоторговцами – выясняла Татьяна Данилова.