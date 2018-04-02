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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-pomogayut-ujti-ot-narkotikov.html" target="_blank">Помогают уйти от наркотиков</a> - Вышли на борьбу со спайсом. Владимирские активисты устроили акцию по закрашиванию так называемых «адресов смерти». Жилые дома, мусорные контейнеры, магазины - интернет ссылки продавцов курительной смеси сейчас можно встретить где угодно. Кто и как в нашем городе пытается бороться с наркоторговцами – выясняла Татьяна Данилова.