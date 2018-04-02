Строящийся газопровод из России в Германию Северный
поток – 2 уже заставил изрядно понервничать руководство Украины. И чем
ближе реализация проекта, тем более истеричные вопли раздаются из Киева.
Особенно озабочены в окружении президента Незалежной Петра Порошенко. Еще бы,
ведь достройка газопровода обернется настоящей катастрофой для бюджета страны,
а значит серьезным ухудшением положения постмайданной украинской власти.
Строящийся газопровод из России в Германию "Северный
поток – 2" уже заставил изрядно понервничать руководство Украины. И чем
ближе реализация проекта, тем более истеричные вопли раздаются из Киева.
Особенно озабочены в окружении президента Незалежной Петра Порошенко. Еще бы,
ведь достройка газопровода обернется настоящей катастрофой для бюджета страны,
а значит серьезным ухудшением положения постмайданной украинской власти.
По словам главы парламентской фракции "Блок Петра
Порошенко" Артура Герасимова, "Северный поток – 2" является
непосредственной угрозой не только для энергетического сектора Незалежной, но и
для ее военной безопасности. "Мы наблюдаем новую серию гибридных атак на
Украину", – заявил он.
Соратник Порошенко полагает, что запуск газопровода станет
дополнительным инструментом давления России на Европейский союз. По мнению
Герасимова, Москва всегда пользовалась имеющимися в ее распоряжении
энергетическими ресурсами "в целях политического шантажа".
"Поэтому те, кто поддерживает строительство "Северного потока – 2"
подыгрывают Кремлю", – добавил депутат Верховной рады.
Ранее истерикой из-за строящегося газопровода разразился
замминистра "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Газотранспортная система Незалежной, заявил он, сдерживает
"полномашстабную военную агрессию Москвы".
Планируется, что "Северный поток – 2" будет
построен и введен в эксплуатацию уже в 2019 году. Почему Киев так нервно реагирует
на реализацию проекта? Дело в том, что прямой газопровод из России в Германию
сделает ненужной украинскую газотранспортную систему, которая по-прежнему
является главным маршрутом транспортировки российского голубого топлива в
Евросоюз.
Транзитная функция ежегодно обеспечивала около 10% доходов
украинского бюджета. Кроме того, Украина неоднократно использовала свой статус
страны-транзитера для шантажа России, выбивая у Москвы очередную скидку на газ
и другие преференции, угрожая в противном случае перекрыть поставки голубого
топлива.
После достройки "Северного потока – 2" украинская
газотранспортная система будет не нужна ни России, ни Европе. Денег на ее
модернизацию у Украины все равно нет, а Запад и тем более Россия, ввиду
отсутствия всякого интереса, средства тем более не выделят.