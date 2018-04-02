Строящийся газопровод из России в Германию Северный поток – 2 уже заставил изрядно понервничать руководство Украины. И чем ближе реализация проекта, тем более истеричные вопли раздаются из Киева. Особенно озабочены в окружении президента Незалежной Петра Порошенко. Еще бы, ведь достройка газопровода обернется настоящей катастрофой для бюджета страны, а значит серьезным ухудшением положения постмайданной украинской власти.

Строящийся газопровод из России в Германию "Северныйпоток – 2" уже заставил изрядно понервничать руководство Украины. И чемближе реализация проекта, тем более истеричные вопли раздаются из Киева.Особенно озабочены в окружении президента Незалежной Петра Порошенко. Еще бы,ведь достройка газопровода обернется настоящей катастрофой для бюджета страны,а значит серьезным ухудшением положения постмайданной украинской власти.По словам главы парламентской фракции "Блок ПетраПорошенко" Артура Герасимова, "Северный поток – 2" являетсянепосредственной угрозой не только для энергетического сектора Незалежной, но идля ее военной безопасности. "Мы наблюдаем новую серию гибридных атак наУкраину", – заявил он.Соратник Порошенко полагает, что запуск газопровода станетдополнительным инструментом давления России на Европейский союз. По мнениюГерасимова, Москва всегда пользовалась имеющимися в ее распоряженииэнергетическими ресурсами "в целях политического шантажа"."Поэтому те, кто поддерживает строительство "Северного потока – 2"подыгрывают Кремлю", – добавил депутат Верховной рады.Ранее истерикой из-за строящегося газопровода разразилсязамминистра "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак.Газотранспортная система Незалежной, заявил он, сдерживает"полномашстабную военную агрессию Москвы".Планируется, что "Северный поток – 2" будетпостроен и введен в эксплуатацию уже в 2019 году. Почему Киев так нервно реагируетна реализацию проекта? Дело в том, что прямой газопровод из России в Германиюсделает ненужной украинскую газотранспортную систему, которая по-прежнемуявляется главным маршрутом транспортировки российского голубого топлива вЕвросоюз.Транзитная функция ежегодно обеспечивала около 10% доходовукраинского бюджета. Кроме того, Украина неоднократно использовала свой статусстраны-транзитера для шантажа России, выбивая у Москвы очередную скидку на гази другие преференции, угрожая в противном случае перекрыть поставки голубоготоплива.После достройки "Северного потока – 2" украинскаягазотранспортная система будет не нужна ни России, ни Европе. Денег на еемодернизацию у Украины все равно нет, а Запад и тем более Россия, ввидуотсутствия всякого интереса, средства тем более не выделят.