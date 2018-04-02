Лишившийся семьи в сгоревшем ТЦ Зимняя вишня в Кемерово местный житель Игорь Востриков опубликовал на своей странице в Instagram ролик в память о погибших в трагедии. Он разместил видео на девятый день после трагедии.

Лишившийсясемьи в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово местный житель Игорь Востриков опубликовална своей странице в Instagramролик в память о погибших в трагедии. Он разместил видео на девятый день послетрагедии."Памяти всем погибшим,сегодня девять дней. Это их последний путь, и от них остался только пепел,потому что пожарные не смогли справиться с огнем", – подписал ролик Востриков.При этом он призвал всех неравнодушных людей из разных городов объединяться вгруппы и держаться вместе.Кемеровчанин добавил, чтопротив него сейчас "идет информационная война" и попросил "не вестись напровокаторов". Мужчина уверен, что его хотят скомпрометировать.На видеозаписизапечатлены посетители торгового центра за некоторое время до трагедии. Фоном роликуслужит трогательная, грустная песня. Видео невозможно смотреть без слез.Материал дополняется