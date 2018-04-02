Лишившийся
семьи в сгоревшем ТЦ Зимняя вишня в Кемерово местный житель Игорь Востриков опубликовал
на своей странице в Instagram
ролик в память о погибших в трагедии. Он разместил видео на девятый день после
трагедии.
Лишившийся
семьи в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово местный житель Игорь Востриков опубликовал
на своей странице в Instagram
ролик в память о погибших в трагедии. Он разместил видео на девятый день после
трагедии.
"Памяти всем погибшим,
сегодня девять дней. Это их последний путь, и от них остался только пепел,
потому что пожарные не смогли справиться с огнем", – подписал ролик Востриков.
При этом он призвал всех неравнодушных людей из разных городов объединяться в
группы и держаться вместе.
Кемеровчанин добавил, что
против него сейчас "идет информационная война" и попросил "не вестись на
провокаторов". Мужчина уверен, что его хотят скомпрометировать.
На видеозаписи
запечатлены посетители торгового центра за некоторое время до трагедии. Фоном ролику
служит трогательная, грустная песня. Видео невозможно смотреть без слез.
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