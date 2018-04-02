Каждая пятая квартира на премиальном рынке столичной недвижимости предлагается в Пресненском районе.

По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость элитного жилья в Москве практически не изменилась за год – если в 2017 году показатель равнялся 65,1 миллиона рублей, то в текущем он составил 65,5 миллиона, говорится в исследовании Contact Real Estate.Всего за первые три месяца года на элитном рынке было продано 140 лотов, в прошлом году за этот же период продали 152 квартиры.Однако выросла средняя площадь проданной квартиры – со 108 квадратных метров до 113,8 квадрата.На первое место по объему элитного предложения в столице вышел Пресненский район, впервые за долгое время обогнав Хамовники. В этом районе продается каждая пятая квартира на рынке, а продается каждая третья. Эксперты считают, что у Пресни неплохие перспективы обогнать по популярности самые востребованные локации.