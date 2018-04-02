Провести лето с интересом и получить за это деньги. Владимирская школа вожатого открыла набор для обучения. Её воспитанники, школьники от 14 до 18 лет, 2 месяца будут постигать азы педагогики. А летом помогут воспитателям организовать летний досуг для детей. Чему будут учить подростков и как можно присоединиться к школе, расскажут мои коллеги.
02.04.2018
Провести лето с интересом и получить за это деньги. Владимирская школа вожатого открыла набор для обучения. Её воспитанники, школьники от 14 до 18 лет, 2 месяца будут постигать азы педагогики. А летом помогут воспитателям организовать летний досуг для детей. Чему будут учить подростков и как можно присоединиться к школе, расскажут мои коллеги.