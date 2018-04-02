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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-priglashayut-v-shkolu-vozhatogo.html" target="_blank">Приглашают в школу вожатого</a> - Провести лето с интересом и получить за это деньги. Владимирская школа вожатого открыла набор для обучения. Её воспитанники, школьники от 14 до 18 лет, 2 месяца будут постигать азы педагогики. А летом помогут воспитателям организовать летний досуг для детей. Чему будут учить подростков и как можно присоединиться к школе, расскажут мои коллеги.