Одна из примет московской весны - накопленные за зиму продукты жизнедеятельности собак на газонах и тротуарах. Зимой они скрыты под снегом, но с наступлением тепла картина меняется. Формально собаководам, не убирающим за питомцами, грозит штраф. На деле отсутствие культуры остается на совести владельцев. Много ли сознательных?

Одна из примет московской весны — накопленные за зиму продукты жизнедеятельности собак на газонах и тротуарах. Зимой они скрыты под снегом, но с наступлением тепла картина меняется. Формально собаководам, не убирающим за питомцами, грозит штраф. На деле отсутствие культуры остается на совести владельцев. Много ли сознательных?— Сама убираю и приучаю сына, чтобы во дворе было чисто.Наступает весна, во дворах и парках появляются первые "подснежники" — особые, с ароматом собачьих прогулок, надежно спрятанные под снегом.Всего в России около 10 миллионов домашних собак, больше миллиона из них — в Москве. Сложно представить, но за зиму на улицах города скопились сотни тонн отходов. И это никак не удобрение, а источники опасных инфекционных заболеваний."Думают только о себе и своих питомцах так называемых, а все остальное их не интересует. Так что это, конечно, безобразие, это невоспитанность, это бескультурье", — говорит Татьяна Алхимова.Пытаемся проверить, сколько владельцев собак готовы убрать за своими питомцами. Но практически у всех, как назло, не оказалось с собой для этого пакетов.— Вы убираете за своей собакой?— Да.— А покажите пакеты.— А он уже сходил, все!— Пакета не осталось? А вы только один с собой берете?— Да — а он не ходит по 10 раз, он делает все сразу.А хозяин маленького спаниеля не постеснялся людей вокруг и просто пошел дальше, когда его собака "украсила" газон. Спрашиваем, почему. На замечание реагирует болезненно.— А вы всегда так не убираете?— Пакетика не было!Согласно правилам содержания домашних животных, за неубранные экскременты грозит штраф до полутора тысяч рублей. Но выписывать его некому, поэтому многие собачники так бесстрашно проходят мимо, пока их питомцы гадят на лужайке.Но большинству москвичей, конечно, не все равно. Жители Звездного бульвара собирают подписи, чтобы обустроить специальные урны с пакетами."В Сокольниках, например, куда мы на площадку ходим дрессироваться, там щит и пакетики — прямо пожалуйста! Я, например, даже готова какие-то деньги выделять в помощь парку, чтобы был щит "Уберите за своим питомцем" и пакетики", — говорит Надежда Богданова.Растет мода на собак, меняется и культура выгула питомцев. Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания завела дворнягу Трюфеля три года назад — собаку взяли из приюта. Убирать за своим питомцем Стефания не брезгует."Когда дело уже сделано, ты надеваешь перчатку, вот так берешь — и бросаешь в мусорный бак. Это проще простого!" — говорит она.Ответственность за своих животных, как и за чистоту города, несут сами собачники. Но ленивые хозяева уверены: убирать тонны фекалий за их собаками должен почему-то дворник, а не они.