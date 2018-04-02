Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что ему вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном удалось дожать президента России Владимира Путина по теме перемирия с Донбассом.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что ему вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном "удалось дожать президента России Владимира Путина" по теме перемирия с Донбассом.Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев.Ни Меркель, ни Волкер не помогут.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2018 г.30 марта, в преддверии празднования Пасхи, в Донбассе вступило в силу "пасхальное перемирие", которое подразумевает прекращение огня. Однако представительство ДНР в СЦКК сообщает, что ВСУ уже неоднократно открывали огонь.Сам глава Украины уверен, что благодаря перемирию будет возможность вернуть неподконтрольные Киеву территории ЛНР и ДНР.