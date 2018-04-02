Неожиданный удар от России получил Дональд Трамп в Индии. В
Нью-Дели опять полюбили русские истребители, чем вызвали негодование в Америке.
Неожиданный удар от России получил Дональд Трамп в Индии. В
Нью-Дели опять полюбили русские истребители, чем вызвали негодование в Америке.
Матерый бизнесмен Трамп начинает уступать позиции
предпринимателю-дилетанту Путину. Так пишет китайский
информационно-аналитический портал Eastday.com, анализируя ситуацию, которая
складывается на индийском рынке вооружения и военной техники.
В ответ на подписание двух индийско-американских контрактов на
поставку Нью-Дели трех десятков беспилотников Predator и истребителей F-16 на сумму
в миллиард долларов, Россия сделала эффективный ответный ход. Во время визита в
Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситхарман в феврале 2018 года был
подписан договор о поставке на 5 миллиардов долларов зенитно-ракетных систем
С-400 "Триумф".
Также в прессе появилась информация о том что Москва и
Нью-Дели начали активно обсуждать вопрос
о продаже Россией 500 танков Т-90С "Тагил". Кроме того, в
долгоиграющем индийском тендере на массовую закупку истребителей условия были
изменены таким образом, что к конкурсу теперь допускается российский МиГ-35.
Получается, что Индия постепенно переносит центр своего
военного внимания в сторону России. В прошлом страна активно сотрудничала с
Москвой, причем, поставки вооружений велись еще с 60-х годов прошлого века. Первым
крупным советско-индийским проектом в области военно-технического
сотрудничества стал контракт на закупку истребителей МиГ-21. В советское время
в Индию также были поставлены танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2,
реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и прочую технику.
Несколько лет назад вектор военного сотрудничества Индии
постепенно смещался в сторону Штатов: страна активно покупала различную военную
технику. Сближение произошло на фоне мировой угрозы терроризма и борьбы с
запрещенной в России организацией
"Исламское государство".
Между тем последние открытые данные свидетельствую о том,
что ежегодно Россия продают Индии вооружений и военной техники на сумму от 4 до
5 миллиардов долларов. И это больше, чем совместные индийско-американские контракты.
Помимо этого, Москва благосклонно относится к политике, проводимой Нью-Дели,
подразумевающей покупку не только оружия как такового, но и технологий для его
производства.