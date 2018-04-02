Неожиданный удар от России получил Дональд Трамп в Индии. В Нью-Дели опять полюбили русские истребители, чем вызвали негодование в Америке.

Неожиданный удар от России получил Дональд Трамп в Индии. ВНью-Дели опять полюбили русские истребители, чем вызвали негодование в Америке.Матерый бизнесмен Трамп начинает уступать позициипредпринимателю-дилетанту Путину. Так пишет китайскийинформационно-аналитический портал Eastday.com, анализируя ситуацию, котораяскладывается на индийском рынке вооружения и военной техники.В ответ на подписание двух индийско-американских контрактов напоставку Нью-Дели трех десятков беспилотников Predator и истребителей F-16 на суммув миллиард долларов, Россия сделала эффективный ответный ход. Во время визита вМоскву министра обороны Индии Нирмалы Ситхарман в феврале 2018 года былподписан договор о поставке на 5 миллиардов долларов зенитно-ракетных системС-400 "Триумф".Также в прессе появилась информация о том что Москва иНью-Дели начали активно обсуждать вопросо продаже Россией 500 танков Т-90С "Тагил". Кроме того, вдолгоиграющем индийском тендере на массовую закупку истребителей условия былиизменены таким образом, что к конкурсу теперь допускается российский МиГ-35.Получается, что Индия постепенно переносит центр своеговоенного внимания в сторону России. В прошлом страна активно сотрудничала сМосквой, причем, поставки вооружений велись еще с 60-х годов прошлого века. Первымкрупным советско-индийским проектом в области военно-техническогосотрудничества стал контракт на закупку истребителей МиГ-21. В советское времяв Индию также были поставлены танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2,реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и прочую технику.Несколько лет назад вектор военного сотрудничества Индиипостепенно смещался в сторону Штатов: страна активно покупала различную военнуютехнику. Сближение произошло на фоне мировой угрозы терроризма и борьбы сзапрещенной в России организацией"Исламское государство".Между тем последние открытые данные свидетельствую о том,что ежегодно Россия продают Индии вооружений и военной техники на сумму от 4 до5 миллиардов долларов. И это больше, чем совместные индийско-американские контракты.Помимо этого, Москва благосклонно относится к политике, проводимой Нью-Дели,подразумевающей покупку не только оружия как такового, но и технологий для егопроизводства.