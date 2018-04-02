Госдума рассматривает законопроект об усилении борьбы коррупцией, внесенный Владимиром Путиным. Президент предлагает арестовывать имущество юридических лиц в рамках дел о взяточничестве.

Госдума рассматривает законопроект об усилении борьбы коррупцией, внесенный Владимиром Путиным. Президент предлагает арестовывать имущество юридических лиц в рамках дел о взяточничестве.Предложенный президентом России документ уже появился на сайте Госдумы. В соответствии с законопроектом, имущество имущество юридического лица, руководство которого проходит по делу о взятках и подкупе, может быть арестовано. Оно послужит обеспечением.Вопрос о принятии меры будет рассматривать суд по ходатайству прокурора. В то же время, юрлицо сможет обжаловать решение суда, приводит содержание документа .Арест может быть наложен и на денежные средства на банковских счетах. Однако такая мера будет применяться лишь в тех случаях, когда у юридического лица нет другого имущества. Это позволит, в частности, выплачивать зарплату работникам.Все эти меры не будут применять в том случае, если руководство юрлица вынудили к взятки – то есть, имело место вымогательство – или же действие было совершено в рамках расследования преступления.Еще один документ, внесенный в парламент президентом, направлен на улучшение контроля в области противодействия коррупции. Руководители государственных компаний смогут требовать справки по счетам физических лиц. Эти документы будут необходимы при проверке данных о доходах, тратах и имуществе.Напомним, в начале марта на коллегии ФСБ Владимир путин потребовал от спецслужб более эффектитвной борьбы с коррупцией. Президент подчеркнул, что в России "предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населенных пунктов. Кроме того, разворачиваются работы по недавно принятой новой госпрограмме вооружений.По словам президента, необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы. А интересы людей надо оградить от воровства, мздоимства, попыток давления на предпринимателей – от всего, что несет угрозу правам и свободам граждан.