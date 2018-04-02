Шоумен Рустам Солнцев жестко раскритиковал участницу
телепроекта Дом-2 Ольгу Рапунцель за онлайн трансляцию родового процесса. По
его мнению, проявление малыша– это процесс интимный, из него нельзя делать шоу.
Шоумен Рустам Солнцев жестко раскритиковал участницу
телепроекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель за онлайн трансляцию родового процесса. По
его мнению, проявление малыша– это процесс интимный, из него нельзя делать шоу.
"На Доме-2 всегда была традиция, она сопряжена с старой
русской традицией. Женщина, которая вот-вот родит прячется от людей, потому
что в этот момент срабатывают суеверия. Ее никто не должен видеть, и она должна
появиться на проекте уже после того, как все понимают, что ребенок окреп, он
сосет сиську, здоровенький и так далее", – рассказал Солнцев корреспонденту Dni.Ru.
По мнению шоумена, Ольга должна была "уйти" из публичного
пространства еще на восьмом месяце и не появляться до того момента пока малыш
не подрастет. "Полно грязных ртов, которые провоцируют, проклинают, и конкретно
проклинают ее, эту дуру Рапунцель. Но я ее по-человечески люблю и желаю самого
доброго", – подытожил Солнцев.
Напомним, что вчера, 1 апреля Ольга Рапунцель и ее супруг
Дмитрий Дмитренко стали родителями. Роды стали настоящим шоу. Появление малышки
на свет транслировали в прямом эфире. Вся родовая деятельность прошла без
осложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник, которая, по
некоторой информации, находится в Балашихе, в 17:34 мск. Вес малыша – 3580
граммов, рост – 58 сантиметров.
Супруг Рапунцель Дмитрий практически каждую минуту был рядом
с ней. Он присутствовал в палате. У молодого человека была ответственная
задача: поддерживать любимую, вытирать пот со лба и помогать правильно дышать.