Шоумен Рустам Солнцев жестко раскритиковал участницу телепроекта Дом-2 Ольгу Рапунцель за онлайн трансляцию родового процесса. По его мнению, проявление малыша– это процесс интимный, из него нельзя делать шоу.

Шоумен Рустам Солнцев жестко раскритиковал участницутелепроекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель за онлайн трансляцию родового процесса. Поего мнению, проявление малыша– это процесс интимный, из него нельзя делать шоу."На Доме-2 всегда была традиция, она сопряжена с старойрусской традицией. Женщина, которая вот-вот родит прячется от людей, потомучто в этот момент срабатывают суеверия. Ее никто не должен видеть, и она должнапоявиться на проекте уже после того, как все понимают, что ребенок окреп, онсосет сиську, здоровенький и так далее", – рассказал Солнцев корреспонденту Dni.Ru.По мнению шоумена, Ольга должна была "уйти" из публичногопространства еще на восьмом месяце и не появляться до того момента пока малышне подрастет. "Полно грязных ртов, которые провоцируют, проклинают, и конкретнопроклинают ее, эту дуру Рапунцель. Но я ее по-человечески люблю и желаю самогодоброго", – подытожил Солнцев.Напомним, что вчера, 1 апреля Ольга Рапунцель и ее супругДмитрий Дмитренко стали родителями. Роды стали настоящим шоу. Появление малышкина свет транслировали в прямом эфире. Вся родовая деятельность прошла безосложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник, которая, понекоторой информации, находится в Балашихе, в 17:34 мск. Вес малыша – 3580граммов, рост – 58 сантиметров.Супруг Рапунцель Дмитрий практически каждую минуту был рядомс ней. Он присутствовал в палате. У молодого человека была ответственнаязадача: поддерживать любимую, вытирать пот со лба и помогать правильно дышать.