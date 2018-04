Автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон готовит к выходу в свет новую книгу. Посвящена она будет избраннице принца Гарри Меган Маркл.

Автор биографии принцессыДианы Эндрю Мортон готовит к выходу в свет новуюкнигу. Посвящена она будет избраннице принца Гарри Меган Маркл.Будущий бестселлер будет называться "Меган: Голливудскаяпринцесса". Издание увидит свет 19 апреля, ровно за месяц до свадьбы Мегани Гарри. Писательподелился отрывками из книги, в которой были собраны интересные факты о жизниактрисы до знакомства с принцем и подробности нынешней жизни Меган.Мортон сообщает, что Меган обожала принцессуДиану. Она была убита горем, когда СМИ сообщили о ее трагической гибели. В начале сентября 1997 года девушка сдрузьями смотрели трансляцию похорон Дианы. У всех текли слезы, когда камеры тои дело делали акцент на гробу, передает Us Weekly.По словам друзей семьи Меган, она былаочарована принцессой Дианой. Она восхищалась не только ее стилем, но и тем,что та ведет активную гуманитарную работу. "Нет никаких сомнений в том, что онахочет стать принцессой Дианой 2.0.", – рассказала автору книги подруга Маркл Нинаки Придди.Известно и то, что после развода родителей оставшаяся жить сматерью Меган переехала из Лос-Анджелеса в Чикаго, где училась в университетеНортуэстерн. Будучи подростком, она носила яркий макияж, красила волосы и злоупотреблялафастфудом. В итоге девушка заметно набрала вес.После работы в посольстве США в БразилииМеган вернулась в Лос-Анджелес. В 2006 году, мечтая о карьере актрисы, Меганбыла принята на работу на шоу Deal or No Deal. Для Меган тогда это был основнойисточник доходов, помогающий ей сводить концы с концами. Однажды на записьпрограммы пришел Дональд Трамп. На девушку он произвел негативное впечатление. По словам коллегиМеган по шоу, ТеймекаДжейкобс, она была одной из тех, кто его избегал.Еще один пункт биографии невесты принца – это то, что ее первыйбрак окончился довольно быстро. Она познакомилась с будущим мужем, кинопродюсеромТревором Энгельсоном в баре в Западном Голливуде. В 2011-м они сыграли свадьбу.И как раз в тот момент Маркл только получила роль в сериале "Форс-мажоры".Ради участия в проекте она переехала в Торонто, где проходили съемки. В 2013году пара рассталась. В день годовщины их свадьбы она отправила ему заказное письмо, в котороевложила обручальное кольцо.В своего нынешнего избранника,принца Гарри, Меган влюбилась с первого взгляда. Они познакомились летом 2016года во время свидания вслепую. Их первая встреча, как отмечает Мортон, была"опьяняющей". С тех пор они не переставали общаться, а уже спустямесяц Гарри пригласил Меган в Ботсвану.За несколько месяцев до знакомства с бабушкой своего жениха, осенью 2017-го,Маркл посетила Rose Tree Cottage в Пасадене, штат Калифорния, чтобы насладитьсяпослеобеденным чаем. Именно там Меган ознакомилась с чайным этикетом, чтобы неоплошать во время знакомства с королевой Елизаветой II.