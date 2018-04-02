Один погибший и трое пострадавших. Накануне вечером на М-7 во Владимире произошло лобовое столкновение. Предварительно, в районе улицы Горького 28-летний водитель Форд Фокус вылетел на встречку и протаранил ВАЗ седьмой модели. В классике ехали два парня и две девушки.

02.04.2018Один погибший и трое пострадавших. Накануне вечером на М-7 во Владимире произошло лобовое столкновение. Предварительно, в районе улицы Горького 28-летний водитель Форд Фокус вылетел на встречку и протаранил ВАЗ седьмой модели. В "классике" ехали два парня и две девушки. Водитель иномарки в ДТП не пострадал. А вот молодой человек, который был за рулём "жигулей" погиб на месте. Ему было 26 лет. Трое пассажиров "семёрки" получили различные травмы.Метки: авария, ДТП, пекинка, Содышка, М7, погиб, лобовая